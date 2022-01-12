Сенаторы США подготовили закон о "небывалых санкциях". Чего ждать России?

Сенаторы США подготовили законопроект о "небывалых санкциях" на случай обострения ситуации на Украине. Стало известно, каких "сюрпризов" стоит ждать России от Вашингтона.

Группа сенаторов США официально представила список ограничений, которые должны быть введены против России в случае эскалации военной напряжённости на Украине.

Документ предлагает ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Генштаба Валерия Герасимова и ряда высокопоставленных военнослужащих.

Ещё одним направлением для удара должен стать банковский сектор. Мишенью США стали Сбербанк, "Газпромбанк", ВТБ, "Альфа-банк", "Открытие", "Совкомбанк", ПСБ и ряд других финансовых организаций.

Кроме того, под санкции могут попасть государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и "Российский фонд прямых инвестиций". Последний финансировал создание русской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Американские сенаторы предлагают вновь ввести ограничения против госдолга России, запретив покупку и продажу гособлигаций.

Не забыли вашингтонские ястребы и о SWIFT. Про отключение России от международной банковской системы речи пока не идёт, однако санкции как-то должны осложнить коммуникацию между банками России.

Ранее заместитель госсекретаря Уэнди Шерман пообещала ввести против Москвы "небывалые" санкции, которые должны затмить ограничения, объявленные после воссоединения Крыма с Россией. Она утверждает, что русским придётся тяжелее, чем в 2014 году.

Напомним, что санкции 2014 года сильно ударили по кошельку Евросоюза. Предпринятые Россией ответные меры лишили европейские страны русского рынка сбыта и ускорили импортозамещение. Таким образом, ЕС был нанесён экономический урон, исчисляемый десятками миллиардов долларов.

Многие эксперты сходятся во мнении, что "небывалые" санкции, которыми грозится Вашингтон, будут иметь схожий эффект.