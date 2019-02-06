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Сенаторы США поддержали санкции против Сирии - ограничения затрагивают также Россию и Иран

06 февраля 2019, 02:09  •  67 • Политика
Сенат США принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии. Ограничения, вводимые Вашингтоном против арабской страны, затрагивают и ее союзников - Россию и Иран.
В американском Сенате поддержали введение санкций против Сирии. Республиканское большинство Сената поддержало инициативу.
Как следует из трансляции заседания верхней палаты законодательного органа, санкции касаются не только арабской республики, но и союзников этой страны. В частности, речь идет о России и Иране.
Республиканское большинство Сената поддержало инициативу. Теперь по законопроекту должна проголосовать Палата представителей Конгресса, передает "Интерфакс".
Инициатива была внесена около месяца назад республиканцем Марко Рубио. По идее автора проекта, необходимо наложить ограничения в отношении и России, и Ирана - как союзников арабской республики.
На текущем заседании Сената Конгресса США, отмечает ТАСС, проект поддержали 77 сенаторов, 23 высказались против.
В 50-страничном документе говорится о необходимости ввести санкции против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами, а также против ЦБ этой страны.
Напомним, что ранее демократы несколько раз блокировали рассмотрение законопроекта, заявляя, что не будут голосовать за документы, не связанные с возобновлением работы федерального правительства, вне зависимости от их содержания.

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