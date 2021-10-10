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Сенаторы США ответили на опрос The Hill об участии Трампа в выборах

10 октября 2021, 21:15  •  108 • Политика
Сенаторы-республиканцы в Сенате США дали неожиданный ответ на вопрос об участии Трампа в следующих выборах президента США.
Американское издание The Hill утверждает, что большая часть депутатов от Республиканской партии в Сенате Конгресса США не хотят участия Дональда Трампа в выборах президента в 2024 году.
Как заявили сами сенаторы, опрошенные газетой, большая часть из них надеются, что Трамп не будет заявлять о своих планах до промежуточных выборов в 2022 году. Желание Трампа баллотироваться на пост президента может серьёзно подорвать шансы республиканцев, поскольку перетянет внимание СМИ от критики администрации Байдена.
"Выборы 2022 года должны быть сфокусированы на администрации Байдена и череде катастроф, которые она устраивает, так что всё, что отвлекало бы общественность от того, что демократическое руководство делает с этой страной, было бы опрометчиво", - цитирует ТАСС слова сенатора-республиканца Рона Джонсона.
Опрошенные сенаторы полагают, что личность Трампа вызывает неоднозначную реакцию у независимых и колеблющихся избирателей.
Другой республиканец на условиях анонимности заявил: "Я думаю, что нам будет намного лучше, если он (Трамп. - Ред.) не будет участвовать ни в чём".
The Hill отмечает, что в Сенате у Трампа также есть и преданные сторонники. Согласно опросу Pew Research Center, около половины сторонников Республиканской партии США (44%) хотят, чтобы Трамп участвовал в выборах президента в 2024 году.

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