"Российская угроза", а также необходимость поддержки Украины и возможные санкции против "Северного потока — 2" стали камнем преткновения при обсуждении оборонного бюджета США в сенате. Принять бюджет не дали республиканцы.

Партия республиканцев в сенате США заблокировала принятие бюджета на оборону. Их позиция не позволила набрать необходимых для одобрения проекта 60 голосов из 100.

Сенату предстоит принять до конца года не только бюджет страны, но и оборонные расходы, а также план затрат на социальные нужды и климат общей стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Палата представителей уже одобрила бюджеты, но теперь процесс застопорился.

Дело в том, что республиканцы категорически отказываются одобрять оборонный бюджет в имеющемся варианте до тех пор, пока не будет принята во внимание "российская угроза", а также необходимость поддержки Украины и введения новых санкций относительно "Северного потока — 2". Об этом ранее заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

При этом и республиканцы, и демократы продолжают обвинять друг друга в попытке принять неоправданные расходы, тогда как в стране не самые радужные экономические перспективы и есть серьёзные предпосылки к инфляции.



Ранее, напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что "российская угроза" — не более чем отговорка тех сил, которые хотят наживаться на борьбе с нашей страной и получать от этого выгоду.