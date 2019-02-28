Сенаторы США нашли морскую "ахиллесову пяту" России - удар санкциями по судостроению

Американские сенаторы опубликовали законопроект о новых санкциях против России, получивший название "О защите безопасности США от агрессии Кремля". Предлагается ввести санкции против нескольких важных отраслей российской экономики, в том числе нефтегазового сектора, добычи сжиженного природного газа и кораблестроительных предприятий, что может нанести России болезненный удар.

Как выяснили журналисты, санкции стали бы для отечественных кораблестроителей очень болезненными. По словам замгендиректора судоходной компании "Белфрахт" Андрея Данилова, Россия много импортирует для судостроительства, в первую очередь двигатели и радионавигацию.

Российских судовых двигателей практически не производится, а корабельной радионавигации вообще не производится, отметил он. Имеются в виду радары, эхолоты и GPS-навигаторы. Всё это импортируется с азиатских и европейских рынков, рассказал представитель компании.

Директор по маркетингу и сбыту ОК "РУСАЛ" Роман Андрюшин подтвердил, что многие группы судовых двигателей в России не собираются, так как в нашей стране нет производства литейных деталей.

Поэтому российским кораблестроителям приходится каждый год импортировать тысячи судовых двигателей, вследствие чего бюджет РФ лишается около 20 миллиардов рублей.

Об этом пишет Daily Storm.