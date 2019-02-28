Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене
«Искусственная конфедерация раскольников»: Сербская церковь официально не призна...
На самолетах из России и США: потери в бою Индии и Пакистана
"Интеграция завершена": Россия закрепила для ОБСЕ текущий статус полуо...
Главная / Политика

Сенаторы США нашли морскую "ахиллесову пяту" России - удар санкциями по судостроению

28 февраля 2019, 23:24  •  133 • Политика
Американские сенаторы опубликовали законопроект о новых санкциях против России, получивший название "О защите безопасности США от агрессии Кремля". Предлагается ввести санкции против нескольких важных отраслей российской экономики, в том числе нефтегазового сектора, добычи сжиженного природного газа и кораблестроительных предприятий, что может нанести России болезненный удар.
Как выяснили журналисты, санкции стали бы для отечественных кораблестроителей очень болезненными. По словам замгендиректора судоходной компании "Белфрахт" Андрея Данилова, Россия много импортирует для судостроительства, в первую очередь двигатели и радионавигацию.
Российских судовых двигателей практически не производится, а корабельной радионавигации вообще не производится, отметил он. Имеются в виду радары, эхолоты и GPS-навигаторы. Всё это импортируется с азиатских и европейских рынков, рассказал представитель компании.
Директор по маркетингу и сбыту ОК "РУСАЛ" Роман Андрюшин подтвердил, что многие группы судовых двигателей в России не собираются, так как в нашей стране нет производства литейных деталей.
Поэтому российским кораблестроителям приходится каждый год импортировать тысячи судовых двигателей, вследствие чего бюджет РФ лишается около 20 миллиардов рублей.
Об этом пишет Daily Storm.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 20:09
Ипортозамещение не работает, привлекали спецслужбы: На Украине признали факт закупки запчастей у России
28 февраля 2019, 23:24
Запад всерьёз начал воспринимать Зеленского как лидера предвыборной гонки на Украине - политолог
28 февраля 2019, 16:54
России нужна "революция" IT-пионеров, а "Сколково" - "оплот шпионов", уверен немецкий аналитик
Загрузка...
28 февраля 2019, 13:39
"Бизнес-удача отвернулась от Трампа": "Ядерная" сделка с Ким Чен Ыном провалилась
28 февраля 2019, 00:39
"Надеемся увидеть их снова": Организаторы Евровидения простились с Украиной до 2020 года
28 февраля 2019, 23:24
Сенаторы США нашли морскую "ахиллесову пяту" России - удар санкциями по судостроению
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.