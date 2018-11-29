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Сенаторы США грозят демаршем ДСНВ из-за ядерного арсенала России

29 ноября 2018, 02:54  •  44 • В мире
Сенаторы-республиканцы Лиз Чейни и Том Коттон выступили за то, чтобы США не выделяли средства на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до получения явных доказательств, что Россия сократила свой ядерный арсенал.
В конгресс США внесен законопроект о запрете продления действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Инициативу предложили сенаторы-республиканцы Лиз Чейни и Том Коттон. В законопроекте предлагается отказаться от финансирования из бюджета США продления ДСНВ.
В качестве обоснований авторы закона предлагают подтвердить его необходимость доказательствами сокращения ядерного арсенала России. Как сообщили в пресс-службе Коттона, Вашингтон должен убедить законодателей, что Москва согласилась сократить свой арсенал.
Только в этом случае следует говорить о продлении договора, срок которого заканчивается в 2021 году.
«Серьезное преимущество России в тактическом ядерном оружии, которое не связано существующим соглашением о СНВ, ограничивает нашу способность сдерживать агрессию против США и наших союзников. Понятно, что старая модель СНВ не устранит ее. Этот законопроект гарантирует, что весь, а не какой-то ядерный арсенал России будет представлен на следующем раунде переговоров», - цитирует «РИА Новости» совместное заявление законодателей.
Стоит отметить, что законопроект, озаглавленный как «Прекращение российской ядерной агрессии», также содержит традиционные обвинения в адрес России в нарушении действующих договоров.
Напомним, что темы о вооружении, о попытке демарша США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности могут быть обсуждены в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Аргентине.
Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встречи на саммите G20 политики, как ожидается, обсудят двустороннюю проблематику отношений, в том числе пути выхода государств из тупика и поиск путей к их нормализации. По его словам, характер и продолжительность предстоящего разговора между Путиным и Трампом будут зависеть лишь от них самих.
Напомним, на G20 президент России проведет встречи с главой Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, президентом США Трампом, премьером Японии Абэ и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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