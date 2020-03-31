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Сенаторы разрешили правительству вводить режим ЧС. Песков объяснил для чего

31 марта 2020, 19:35  •  56 • Политика
Распространение коронавирусной инфекции заставило внести существенные изменения в законодательство страны. Совет Федерации одобрил закон о наделении правительства полномочиями вводить режим ЧС в России.
Закон должен урегулировать отношения, которые требуют экстренно отреагировать на ситуации, связанные с распространением коронавирусной инфекции. На 479-м заседании в Совете Федерации его участники разрешили правительству вводить режим чрезвычайной ситуации.
Этими полномочиями уже был наделён президент России, но так как основной штаб по борьбе с распространением заболевания работает в правительстве, этот орган власти должен быть наделён особыми полномочиями.
"Правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим. Президент обладает этими и целым набором иных полномочий, безусловно, он может это сделать и де-юре, и де-факто. Действительно, вся полнота информации стекается к нему, но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется именно на уровне правительства, и штаб возглавляет Мишустин. И вы это знаете, он работает днём и ночью", - объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментарий Пескова опубликовал Telegram-канал "Вы слушали Маяк".
Согласно тексту закона, при возникновении ЧС или угрозы их возникновения правительство России становится координационным органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К причинам возникновения ЧС в стране отнесли распространение коронавируса - заболевания, которое представляет опасность для населения.
Кроме того, у правительства появилось право вводить режим ЧС и повышенной готовности как на всей территории России, так и в отдельных её регионах, устанавливать правила поведения для граждан, регулировать рынок медикаментов в условиях эпидемии, оказывать влияние на режим госзакупок.

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