Сенаторы разоблачили фарс Украины с изгнанием русских из Крыма

В России жёстко ответили на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о "выдворении" русских из Крыма. Сенаторы разоблачили очередной бессмысленный фарс Киева, объяснив, для кого на самом деле прозвучали эти провокационные заявления.

Напомним, ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции так называемых "оккупированных территорий" Алексей Резников на голубом глазу заявил о "выдворении" русских из Крыма. А кроме того, уточнил, что, мол, на Украине рассматривается несколько сценариев относительно русских в Крыму. В том числе звучат заявления о депортации. Но при этом оговорился, что планы эти возможно реализовать только после "возвращения" полуострова под контроль Украины.

Напомним, в 2014 году Крым вернулся в состав России после проведённого референдума. На Украине, а также в США и ЕС отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан и считают полуостров якобы "оккупированным" и "аннексированным" Россией. Москва давно поставила точку в крымском вопросе, считая полуостров частью территории нашей страны.

Об этом же напомнил и сенатор от Крыма Сергей Цеков, подчеркнув, что у украинских политиков "никогда не будет возможности реализовать то, о чём они говорят". Он же уточнил, что с того года на полуостров с Украины перебралось около сотни тысяч человек, которые хотят стать гражданами России. Политик полагает, что и далее эта тенденция продолжится.

В то же время он чётко и понятно разоблачил украинского вице-премьера, объясняя, на кого на самом деле направлено его провокационное заявление о русских в Крыму. Сенатор обратил внимание на то, что подобные высказывания говорятся лишь для того, "чтобы как-то успокаивать особенно националистически больную часть украинского сообщества, украинских граждан".

"Националисты украинские хотят это слышать, а с учётом того, что руководство Украины в основном боится нацистов украинцев, они озвучивают подобные совершенно нереальные вещи", - цитирует мнение Цекова телеканал "360".

Сенатор Алексей Пушков солидарен с коллегой. В своём авторском Telegram-канале он поразился обращённости украинских политиков в далёкое несбыточное будущее. В качестве примера сенатор привёл и то, "сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс!", и то, сколько раз "присоединяли к Украине Кубань", и то, сколько раз "вступали в ЕС".

"И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма… При этом вопрос, КАК они намерены вернуть уплывший от них Крым, они предусмотрительно оставляют в стороне", - обратил особое внимание Пушков, предположив, что этот момент, "видимо, по их разумению, произойдёт как-то сам по себе".

Сенатор также подчёркивает, что "вот этот "расчёт" не пойми на что окончательно превращает их заявления насчёт Крыма в бессмысленный фарс" и "политическую клоунаду".