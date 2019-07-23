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Сенаторы предложили запретить в России электронные почты без подтверждения личности
23 июля 2019, 15:24 • 66 • Политика
Группа сенаторов предложила законодательно запретить в России использовать электронной почтой без подтверждения сервисом личности пользователя. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.
Проект закона, предполагающий обязанность администраторов сервисов ограничивать электронную переписку, был внесён на рассмотрение Госдумы во вторник, 23 июля.
Как уточняет РИА "Новости", сервисы хотят обязать ограничивать передачу сообщений с запрещённой в России информацией. Ограничения должны вступать в силу в случаях, когда к операторам поступит требование от соответствующих органов.
Кроме того, пишет "Прайм", сенаторы предлагают запретить пользоваться электронной почтой в России пользователям, не подтвердившим свою личность.
"Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи", - говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что это позволит бороться с "почтовыми террористами", которые забрасывают ведомства и учреждения угрозами взрывов.
Законопроект, соавторами которого являются Андрей Клишас и Людмила Бокова, обязывает администраторов сервисов предоставить своим клиентам возможность отказаться от получения писем от неидентифицированных отправителей.
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