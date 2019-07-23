Сенаторы предложили запретить в России электронные почты без подтверждения личности

Проект закона, предполагающий обязанность администраторов сервисов ограничивать электронную переписку, был внесён на рассмотрение Госдумы во вторник, 23 июля.

Как уточняет РИА "Новости", сервисы хотят обязать ограничивать передачу сообщений с запрещённой в России информацией. Ограничения должны вступать в силу в случаях, когда к операторам поступит требование от соответствующих органов.

Кроме того, пишет "Прайм", сенаторы предлагают запретить пользоваться электронной почтой в России пользователям, не подтвердившим свою личность.

"Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что это позволит бороться с "почтовыми террористами", которые забрасывают ведомства и учреждения угрозами взрывов.

Законопроект, соавторами которого являются Андрей Клишас и Людмила Бокова, обязывает администраторов сервисов предоставить своим клиентам возможность отказаться от получения писем от неидентифицированных отправителей.