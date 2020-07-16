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Сенаторы предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

16 июля 2020, 02:00  •  36 • Политика
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, разрешающий расходование средств материнского капитала на газификацию жилья. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента в среду, 15 июля.
Авторы проекта — сенаторы Совета Федерации Галина Карелова, Мохмад Ахмадов, Инна Святенко, Елена Бибикова и Татьяна Кусайко.
«Проектом федерального закона уточняется содержание такого направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала как улучшение жилищных условий. Лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставляется возможность направить его средства (часть средств) на осуществление мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе реконструируемого, к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка», — говорится в пояснительной записке.
В конце июня в Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать материнский капитал на обеспечение дистанционного обучения ребенка — покупку необходимой техники.
В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал изменения в порядке рассмотрения заявлений на получение материнского капитала: услуга будет оказывается в электронном виде, а сроки рассмотрения сократятся с месяца до 10 дней.
Первый сертификат на маткапитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки составлял 250 тыс. рублей. К январю 2020 года сумма была увеличена в 2,5 раза, а сама программа расширена: в настоящее время за первого ребенка, рожденного или усыновленного, также полагается материнский капитал.

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