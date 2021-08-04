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Сенаторы потребовали отставки Куомо, не поверив его оправданиям

04 августа 2021, 02:00  •  105 • Политика
Сенаторы-демократы потребовали отставки губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Они не поверили оправданиям своего соратника.
С таким требованием выступили сенаторы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, которые представляют штат Нью-Йорк в парламенте. По их словам, действия Куомо "возмутительны и абсолютно неприемлемы".
Закон распространяется на всех, включая избранных чиновников. Жители Нью-Йорка заслуживают на месте губернатора лидера, обладающего лучшими качествами, - говорится в совместном заявлении Шумера и Джиллибранд.
Отметим, что сам Куомо категорически отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах. По его словам, факты, изложенные в докладе генерального прокурора, не соответствуют действительности.
Я хочу, чтобы вы услышали это от меня. Я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств, - цитирует губернатора CNN.
3 августа генпрокурор штата Летиция Джеймс заявила, что Куомо домогался до нескольких девушек. Некоторые из них были сотрудницами администрации штата, другие не имели к администрации отношения.
Примечательно, что движение Me Too и связанная с ним культура отмены, при которой публичные люди лишаются работы после обвинений в домогательстве, активно поддерживается леволиберальным крылом американского руководства. К этому крылу относится большинство демократов, включая самого Куомо. Особенностью кансел-культуры является то, что для "отмены" не требуется никаких доказательств. Человек подвергается общественному порицанию и жесточайшему давлению просто на основании факта жалобы со стороны действительной или мнимой жертвы домогательства.

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