Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
Украина отказывается от западных стандартов мовы
Главная / Политика

Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"

13 февраля 2021, 13:05  •  141 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода
Несколько сенаторов отправили администрации Джо Байдена письмо, в котором настоятельно попросили не отменять рестрикции против "Северного потока – 2". Об этом стало известно Bloomberg.
Как пишет издание, инициатива оказалась двух сенаторов от обеих партий: республиканца от штата Айдахо Джеймса Риша и демократа от Нью-Гэмпшира Джина Шахина. Агентство отмечает, что это "ключевые" чиновники.
Политиков обеспокоили сообщения СМИ о том, что Германия якобы предложила США сделку, в результате которой Вашингтон закроет глаза на закон об ограничениях. Сенаторы полагают, что нельзя позволить Берлину завершить строительство газопровода, так как это пошатнет основы для дальнейшего сотрудничества с американцами, ведь отношения двух стран – это "краеугольный камень трансатлантического альянса". О чем конкретно говорили политики, непонятно.
Они хотят, чтобы Байден к 16 февраля представил им отчет с компаниями, которые участвуют в проекте.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия готова потратить миллиард евро, чтобы поддержать экспорт СПГ из США, в обмен на снятие санкций. Позже источники российских журналистов также узнали, что Берлин и Вашингтон ведут тайные переговоры по этому вопросу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
12 февраля 2021, 21:30
Россиян предупредили о девальвации рубля
12 февраля 2021, 19:40
В Германии придумывают механизм отключения от российского газопровода
12 февраля 2021, 21:30
В Москве пригрозили Анкаре русским оружием из-за карты с "турецким" Крымом
12 февраля 2021, 19:40
Вашингтон и Берлин тайно договариваются по "Северному потоку-2"
12 февраля 2021, 19:40
В Белоруссии рассчитывают на деньги из России после отказа ЕС
12 февраля 2021, 19:40
В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отношениях России и ЕС
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
13 февраля 2021, 02:00
«Если он пройдёт по инициативе ЕС»: почему в Москве не исключили возможности разрыва ...
13 февраля 2021, 10:20
Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2021, 18:30
Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу
10 февраля 2021, 01:40
С14 будет собирать дань с семей заробитчан, работающих в России
07 февраля 2021, 23:15
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы радикалов
09 февраля 2021, 19:15
Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции
07 февраля 2021, 14:05
На Украине испугались мести России за закрытие телеканалов
08 февраля 2021, 18:30
Как оказалась в главном оружейном ведомстве «воюющей» Украины длинноногая блондинка Татьяна Ужвий, и каковы её цели
10 февраля 2021, 10:50
Политический каминг-аут Зеленского: Киев выдал свои планы в отношении юго-востока Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.