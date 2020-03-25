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Сенаторы получили планшеты для удаленного голосования на время карантина

25 марта 2020, 17:00  •  41 • В России

Многолетний губернатор Екатеринбурга, а ныне представитель Урала в Совете Федерации Эдуард Россель рассказал «КП», как он переживает пандемию - и как сможет участвовать в работе верхней палаты парламента

- Эдуард Эргартович, Вы карантин встретили во всеоружии?

- Так я уже сижу на карантине! Передо мною на рабочем столе специальный планшет. Его ночью рейсом «Уральских авиалиний» мне доставили из Москвы. По этому планшету я смотрю на работу членов комитета и всего Совета Федерации. И так же голосую — планшет авторизованный под меня. Тут все доступно, все понятно. Как только появляются новинки — я все изучаю и все осваиваю.

- Вы участвуете в работе Совфеда, не выходя из своего кабинета в столице Урала?

- Я в Екатеринбурге сижу в своем кабинете — и все вижу. Во всем участвую.

- Но все равно сейчас есть «пауза на карантин» - и как вы собираетесь ее использовать?

- Когда я был губернатором, была одна заноза - я по национальности немец, но разговаривать по-немецки не мог - и это исправить тогда не получалось, времени не было. И, бывая за рубежом, испытывал от этого неловкость. Ну не нанимать же переводчика?

- И вот сейчас такая возможность появилась?

- Как только я завершил губернаторство — я сразу взял в руки руководство по изучению немецкого языка. И сегодня я разговариваю, достаточно уверенно. Хотя у нас на Урале разговаривать по-немецки особо не с кем. Для этого надо ехать в Германию.

- Но сейчас в Германию не поедешь..

- Когда до карантина я бывал там более 7 дней — я уже к концу недели чувствовал себя в германской языковой среде все легче и легче. Потому сейчас каждый день у меня час или полтора — немецкий язык.

- При том ваше участие в работе Совфеда принципиально не изменилось?

- По айпаду я могу участвовать в заседаниях своего комитета - да вообще во всех заседаниях! Участвовать активно. Если я прошу слова — программа на доставленном мне планшете подобную возможность дает. Никаких проблем. И, насколько мне известно, такие планшеты получили все члены Совета Федерации.

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