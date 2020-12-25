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Сенаторы одобрили запрет на митинги у зданий экстренных служб

25 декабря 2020, 14:05  •  86 • Политика
Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях и вводит запрет на митинги около зданий экстренных служб. Решение было принято в ходе заседания 25 декабря.
Согласно документу, журналист не имеет право принимать непосредственное участие в митинге, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия.
Закон также вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации предполагается, что уполномоченный орган обязан незамедлительно предложить организатору изменить место и (или) время его проведения.
Уточняется, что суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
Закон поступает на подпись президенту России. Документ был принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 23 декабря.
23 ноября депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий административную ответственность за незаконное ношение знака сотрудника СМИ на митингах. Другим законопроектом депутат предлагает штрафовать за финансирование организации и проведения митинга лиц, которые не имеют на это право. Такое нарушение может повлечь наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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