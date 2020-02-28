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Сенаторы - премьеру Михаилу Мишустину: Лес в России воруют и жгут!

28 февраля 2020, 18:24  •  101 • В России

В лесной отрасли России сплошная бесхозяйственность! Никто толком не контролирует, что происходит с нашими лесами. С такой жалобой в пятницу обратились к премьеру Михаилу Мишустину сенаторы на встрече в Белом доме.

Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев заметил, что охраной лесов и их воспроизводством в регионах занимаются плохо.

- Лесную охрану мы передали в регион, у них средств на это нет, а субсидий не хватает. Численность лесной охраны в два раза ниже, чем должна быть, зарплата очень низкая, техники нет, бензина нет, контроля нет! - перечислил проблемы сенатор.

Он также заметил, что нормально не работает система учета древесины и сделок с ней. А во время лесных пожаров прошлым летом не применялась авиация там, где должна применяться.

- Нужно вернуть отрасль в легальное поле, - заметил Михаил Мишустин.

Премьер сообщил, что изучил стратегию развития лесной отрасли до 2030 года (ее приняли в 2018 году).

- Мне кажется, она недостаточно учитывает вопросы развития именно лесного хозяйства, в основном уделяет внимание развитию лесной промышленности, сказал Мишустин, заметив, что правительство внесет в документ изменения.

Курировать эту работу будет вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мишустин отметил, что нужно изменить систему учета леса на всех стадиях: от кадастрового учета и установления границ лесничества до заготовки и переработки древесины и доставки продукции конечному потребителю.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести ревизию федеральных и региональных институтов развития.

- Некоторые из них выполняют функции прокладок по перекачиваю немалых средств федерального бюджета. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает, а зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра. Иногда складывается впечатление, что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей, - заявила Матвиенко.

Она отметила, что институты развития пользуются популярностью в мире, но их основная функция - привлечение частных инвестиций.

- Те, которые эффективны, нужно сохранить, а остальные ликвидировать за ненадобностью, - предложила Матвиенко.

Мишустин пообещал, что правительство учтет все предложения Совфеда.

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