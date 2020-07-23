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Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 00:05 • 10 • Политика
Сенатор США надеется, что он видел НЛО, а не русских. "Мы наблюдаем какие-то объекты, летающие над нашими военными базами и местами, где проводятся военные учения. Мы не знаем, что это такое", - заявил политик.
Американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил, что над военными базами США и местами проведения учений были замечены неопознанные летающие объекты. Политик выразил надежду, что это инопланетяне, а не новейшие самолёты России.
Речь идёт о трёх рассекреченных видеороликах, снятых военными США, на которых запечатлены неопознанные объекты. Комитет разведки Сената США, который в настоящее время возглавляет Рубио, потребовал от американских военных предоставить отчёт по этому поводу.
Он добавил, что рассматривает это как угрозу национальной безопасности США. Также политик признался, что предпочёл бы, чтобы замеченные объекты были кораблями инопланетян, а не новейшими самолётами России.
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