Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские

Американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил, что над военными базами США и местами проведения учений были замечены неопознанные летающие объекты. Политик выразил надежду, что это инопланетяне, а не новейшие самолёты России.

Речь идёт о трёх рассекреченных видеороликах, снятых военными США, на которых запечатлены неопознанные объекты. Комитет разведки Сената США, который в настоящее время возглавляет Рубио, потребовал от американских военных предоставить отчёт по этому поводу.

"Мы наблюдаем какие-то объекты, летающие над нашими военными базами и местами, где проводятся военные учения. Мы не знаем, что это такое. Это не наше", - сказал сенатор в интервью CBS.

Он добавил, что рассматривает это как угрозу национальной безопасности США. Также политик признался, что предпочёл бы, чтобы замеченные объекты были кораблями инопланетян, а не новейшими самолётами России.