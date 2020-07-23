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Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские

23 июля 2020, 00:05  •  10 • Политика
Сенатор США надеется, что он видел НЛО, а не русских. "Мы наблюдаем какие-то объекты, летающие над нашими военными базами и местами, где проводятся военные учения. Мы не знаем, что это такое", - заявил политик.
Американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил, что над военными базами США и местами проведения учений были замечены неопознанные летающие объекты. Политик выразил надежду, что это инопланетяне, а не новейшие самолёты России.
Речь идёт о трёх рассекреченных видеороликах, снятых военными США, на которых запечатлены неопознанные объекты. Комитет разведки Сената США, который в настоящее время возглавляет Рубио, потребовал от американских военных предоставить отчёт по этому поводу.
"Мы наблюдаем какие-то объекты, летающие над нашими военными базами и местами, где проводятся военные учения. Мы не знаем, что это такое. Это не наше", - сказал сенатор в интервью CBS.
Он добавил, что рассматривает это как угрозу национальной безопасности США. Также политик признался, что предпочёл бы, чтобы замеченные объекты были кораблями инопланетян, а не новейшими самолётами России.

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