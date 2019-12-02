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Сенатор заявила о важности точных формулировок в законе о домашнем насилии

02 декабря 2019, 22:09  •  86 • Политика
Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия должен содержать четко прописанные формулировки и понятия. Благодаря этому не возникнет ситуаций разночтения и злоупотребления законом. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова в понедельник, 2 декабря.
«На мой взгляд, такой подход позволит избежать злоупотреблений в практике применений закона. И в целом отвечает на вопрос о том, что закон про профилактику семейного насилия, а не про вмешательство в семью», — приводит слова Боковой пресс-служба Совфеда.
Сенатор пояснила, что законопроект распространяется на действующие и распавшиеся супружеские пары, на пары, у которых есть общий ребенок, на близких родственников и людей, «связанных свойством», которые живут вместе. Нарушителем закона будет считаться совершеннолетний человек, совершивший семейно-бытовое насилие.
В качестве профилактики насилия предлагается ввести правовое информирование, профилактические беседы, помощь в социальной адаптации и реабилитации жертв домашнего насилия, психологические программы, а также специальные защитные или судебные предписания. Последние могут запретить насильнику общаться с жертвой, в том числе по телефону или через интернет, пытаться узнать место нахождения жертвы.
Ранее, 29 ноября, Совфед опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. В нем обозначалось, что насильнику могут запретить контактировать с его жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.
Сейчас за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.
Законопроект о профилактике домашнего насилия вносили в Госдуму два раза. Последний — в сентябре 2016 года. Тогда его вернули авторам для выполнения требований Конституции и регламента Думы.

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