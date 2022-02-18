Сенатор заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса

Жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) может принять не только Ростовская область, но и Республика Крым, а также другие регионы РФ. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Россия делает всё для приема беженцев из Донбасса <…> Мы, крымчане, готовы быстро этот вопрос решить», — добавил Цеков.

По словам парламентария, помощь жителям народных республик Донбасса будет оказываться по линии МЧС РФ, пишет «РИА Новости».

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Ростовская область готова принять жителей народных республик Донбасса.

«Больших проблем у людей, которые будут пересекать границу, не будет. Если начнется массовое перемещение людей, они будут обеспечены всем необходимым — и медицинским обслуживанием, и социальным, будет организовано питание. Ростовская область справится с этой задачей», — приводит ТАСС слова Водолацкого.

Ранее в этот день главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о том, что власти приступили к эвакуации жителей народных республик в Россию. Пушилин также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, чтобы реализовать план вторжения на территорию Донбасса.

18 февраля в ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны ВСУ с начала текущих суток. Отмечалось, что обстрелам подверглись Пришиб, Желобок, Зеленая Роща, Веселенькое, Молочный, Калиновка, Санжаровка и Калиново.

В свою очередь, в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики с начала суток выпустили по территории республики 68 мин и снарядов.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, сообщил об «аномальном» числе обстрелов позиций ВСУ в Донбассе.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.