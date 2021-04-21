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Сенатор внезапно похвалил обратившегося к Путину Зеленского. Но сделал уточнение
21 апреля 2021, 11:50 • 108 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров внезапно похвалил обратившегося к президенту России Владимиру Путину главу Украины Владимира Зеленского. Но всё же сделал уточнение.
В частности, сенатор отметил неплохие актёрские данные украинского политика-комика. По словам Джабарова, предложение Зеленского о встрече с президентом Владимиром Путиным - "это заявление хорошего актёра". Однако он уточнил, что в целом эти слова Зеленского не имеют абсолютно никакого смысла.
Напомним, ранее Зеленский в новом видеообращении дерзко предложил Владимиру Путину провести переговоры в Донбассе. Да не абы где, а "в любой точке" региона, где идёт война.
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своём авторском Telegram-канале "Русский тарантасъ" показал любопытное фото с президентом России в одном из городков региона, который в последнее время регулярно обстреливается украинской стороной. При этом задал неудобный вопрос о самом Зеленском, намекнув на то, что того-то в городке нет.
"Путин уже в Ясиноватой, а где клоун, забивавший стрелу?" - не без иронии заметил военкор, показав большое фото президента России над входом в местный дворец культуры.
Стоит также отметить, что на фоне своего "дипломатического" предложения Зеленский подписал закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов.
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