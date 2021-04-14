Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"

Американский сенатор не смог сдержать эмоций из-за ситуации, сложившейся на мексиканской границе: "Президент Байден и вице-президент Харрис, при всём уважении, поднимите свою задницу!"

Такое резкое заявление сделал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя ситуацию, сложившуюся с мексиканскими беженцами в США. По его словам, американские власти продолжают игнорировать проблему увеличения потока нелегалов, бегущих в Штаты, количество которых с каждым месяцем бьёт всё новые рекорды.

Только в феврале пограничники задержали около 100 тыс. нелегальных мигрантов, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всех задержанных определяют в центры временного содержания. Сегодня эти центры переполнены, там повсюду царит грязь и антисанитария. Силы безопасности США уже не справляются с ситуацией. Им на помощь были выделены рейнджеры, однако это не принесло желаемого результата.

При этом, когда журналист спросил вице-президента США Камалу Харрис, собирается ли она съездить на границу, чтобы увидеть всё своими глазами, та рассмеялась и ответила: "Не сегодня".

Политолог Сергей Судаков обратил внимание, что критика Байдена и Харрис, да ещё и поданная в столь грубой форме, прозвучала из уст сенатора, который является "вашингтонским ястребом", другом Джона Маккейна и одним из главных ненавистников России в Капитолии.

Будучи полковником запаса ВВС США и сторонником межпартийного сотрудничества с демократами, Грэм обычно выдерживает субординацию в отношении американской власти, а тут буквально вышел из себя,

- пишет эксперт в Telegram.

По словам Судакова, эмоции парламентария легко понять, ведь на государственной границе США - самая настоящая гуманитарная катастрофа.

Скриншот:Telegram/СУДАКОВ

Напомним, во время выборов 2016 года экс-президент США Дональд Трамп предлагал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегалов в страну. Американские демократы, которые активно продвигают леволиберальную политику, тогда раскритиковали Трампа, обвинив его в расизме. Они заявили, что мигранты - это важный элемент американской экономики, поэтому необходимо упростить им въезд в США.