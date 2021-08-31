Сенатор: В Киеве де-факто признали Крым навечно русским

Сенатор Сергей Цеков, комментируя план бывшего замминистра иностранных дел Украины Александра Чалого по "возвращению" Крыма, отметил, что подобными идеями "в Киеве фактически признают, что Крым вернулся в состав России навечно".

Напомним, ранее экс-замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый назвал два способа "возвращения" Крыма в состав Незалежной: один - силовой, но от него на Западе отказываются, а второй - мирный. Во втором случае, по идее чиновника, Украина добилась бы такого расцвета, что регионы России, мол, сами бы попросились в состав Украины.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков посчитал план Чалого "неразумными и нереалистичными измышлениями".

Политик высказал уверенность в том, что "Россия будет только крепнуть как великое государство". Чего не скажешь об Украине. По мнению сенатора, Незалежной без нашей страны самодостаточной стать не получится.

Тот план, что озвучил бывший украинский замминистра, Цеков посчитал де-факто признанием Крыма навечно русским.

"Подобными сценариями в Киеве фактически признают, что Крым вернулся в состав России навечно",

- сказал РИА Новости сенатор.