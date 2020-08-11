Сенатор уверен в завершении «Северного потока – 2» вопреки санкциям

«Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на возможные новые санкции США, заявил во вторник, 11 августа, сенатор Олег Морозов.

«Северный поток – 2» не имеет реальной альтернативы для ряда европейских стран. Поэтому при всех трудностях проект будет доведен до конца», — приводит его слова «РИА Новости».

Таким образом Морозов прокомментировал опубликованный накануне отчет немецкой компании Uniper, в котором говорится, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что проект «Северного потока – 2» будет задержан или не завершен.

5 августа несколько сенаторов США потребовали от оператора немецкого порта Мукран, где находится логистический центр газового проекта и хранятся трубы для «Северного потока – 2», прекратить поддерживать строительство газопровода, пригрозив «финансовым разрушением».

7 августа официальный представитель фракции Свободной демократической партии в немецком парламенте по вопросам энергетики Мартин Науманн отметил, что угрозы сенаторов США в адрес порта Мукран стали новым витком эскалации геополитического конфликта между США и Евросоюзом.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для реализации прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, страны Прибалтики, Польша и Украина. В настоящее время реализация проекта приостановлена из-за американских санкций.