Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Главная / Политика

Сенатор уверен в завершении «Северного потока – 2» вопреки санкциям

11 августа 2020, 16:15  •  96 • Политика
«Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на возможные новые санкции США, заявил во вторник, 11 августа, сенатор Олег Морозов.
«Северный поток – 2» не имеет реальной альтернативы для ряда европейских стран. Поэтому при всех трудностях проект будет доведен до конца», — приводит его слова «РИА Новости».
Таким образом Морозов прокомментировал опубликованный накануне отчет немецкой компании Uniper, в котором говорится, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что проект «Северного потока – 2» будет задержан или не завершен.
5 августа несколько сенаторов США потребовали от оператора немецкого порта Мукран, где находится логистический центр газового проекта и хранятся трубы для «Северного потока – 2», прекратить поддерживать строительство газопровода, пригрозив «финансовым разрушением».
7 августа официальный представитель фракции Свободной демократической партии в немецком парламенте по вопросам энергетики Мартин Науманн отметил, что угрозы сенаторов США в адрес порта Мукран стали новым витком эскалации геополитического конфликта между США и Евросоюзом.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для реализации прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, страны Прибалтики, Польша и Украина. В настоящее время реализация проекта приостановлена из-за американских санкций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 08:00
Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского "майдана"
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем США опомнятся
11 августа 2020, 08:00
"Норвежская Ванга" молила, но её не слушали: Мигранты несут войну
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов...
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей...
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 08:00
Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского "майдана&q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.