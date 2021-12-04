Сенатор устроила скандал из-за Путина: "Между прочим, я обиделась!"

Американский сенатор Шахин заявила, что враждует с Путиным сильнее других. "Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я - тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России!" - похвастала политик.

В США сенатор-демократ Джин Шахин объявила, что враждует с Россией и её президентом Владимиром Путиным в большей степени, чем остальные. Трансляцию заседания, на котором прозвучало заявление, вёл телеканал C-SPAN.

Всё началось с того, что сенатор-республиканец Том Коттон обвинил своих коллег-демократов в том, что они "проявляют мягкость" к России и "потакают интересам Путина". В ответ сенатор-демократ Шахин заявила, что никто не является большим врагом России и Путина, чем она.

Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я - тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России!

- отметила политик на заседании.

Она добавила, что Коттону, в отличие от неё, Путин не запрещал въезжать в Россию. Поэтому обвинения в мягкости с его стороны являются неуместными, подчеркнула сенатор-демократ.

Напомним, что в 2017 году сенатор США Джин Шахин действительно была включена в список лиц, которым запрещён въезд в Россию. Это стало ответом на введение антироссийских санкций.