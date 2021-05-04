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Сенатор устроил Блинкену лингвистический ликбез по встрече Путина и Байдена

04 мая 2021, 22:35  •  37 • Политика
Сенатор из России устроил госсекретарю США Энтони Блинкену лингвистический ликбез, комментируя вероятную встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Блинкен заявил, что дипломатия - это прямое общение, поэтому встреча двух президентов пойдёт на пользу обеим странам. При этом глава Госдепартамента отметил, что среди многих людей бытует ошибочное мнение, будто дипломатия - это проявление слабости. На самом деле, рассуждает американский чиновник, никто не запрещает дипломату говорить "нет". И факт саммита на высшем уровне не исключает данного слова из американского словаря.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков согласился со словами Блинкена, однако отметил, что из русского словаря слово "нет" тоже никуда не исчезало.
Блинкен здесь прав. Но сказанное им относится не только к США: сам факт встречи, если она состоится, не исключает слова "нет" и из нашего словаря. Думаю, Блинкен да и Байден это понимают, - пишет сенатор в Telegram.
Скриншот:Telegram/Алексей ПУШКОВ
Напомним, что 13 апреля Байден позвонил Путину и пригласил его на Климатический саммит в США. Он также предложил президенту России провести личную встречу. Многие эксперты и журналисты восприняли это как некий примирительный жест, однако уже на следующий день Вашингтон ввёл против России новые санкции, включая санкции против госдолга.

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