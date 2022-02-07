Власти Украины уже "замучили" немцев своими бесконечными требованиями и претензиями, поведал сенатор Владимир Джабаров.

Необходимо активнее освещать на международных площадках факты преступлений Киева в зоне военного конфликта в Донбассе, что позволит показать ошибочность политики Запада в отношении Украины. Об этом газете "Взгляд" поведал сенатор Владимир Джабаров.

На прошлой неделе стало известно о том, что ВСУ обстреляли территорию ДНР боеприпасами, которые были получены от НАТО. Как отметил Джабаров, такие действия западных партнёров только подталкивают украинскую сторону к эскалации конфликта, в который также пытаются всеми силами втянуть Москву.

Из всех стран Запада только Германия осознаёт все риски, отказываясь снабжать украинских силовиков оружием.

"Украинские власти уже замучили немцев своими постоянными требованиями и претензиями. Более того, постоянно обостряя обстановку в Донбассе, они не дают Берлину нормально развивать отношения с Москвой", - указал он.

Сенатор также предложил поднять вопрос обстрелов в рамках заседаний Совбеза ООН, в котором сейчас председательствует Москва.

Как ранее сообщил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает, что Украине необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причём процесс постепенно набирает обороты.

"Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. И чтобы Киев начал процесс мирный в Донбассе", - добавил эксперт.