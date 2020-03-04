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Сенатор Цеков жестко ответил депутату Рады, захотевшему «швырнуть» атомную бомбу на Москву

04 марта 2020, 10:02  •  47 • В России

Сенатор Цеков

Такие личности, как депутат Верховной рады Никита Потураев, заявивший о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу, являются символами всех тех проблем и неудач, с которыми сталкивается Украина. Об этом заявил член комитета Совфеда РФ по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу. По его мнению, Москва якобы намерена противодействовать вещанию украинского телеканала «Дом» в Донбассе и вести «радиоэлектронную борьбу». Украинский парламентарий заверил, что Киев будет этому противодействовать.

«Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — заявил Потураев в эфире телеканала «Укринформ».

Сенатор Сергей Цеков жестко ответил на заявление украинского парламентария.

«Знаете, скажу вам: свято место пусто не бывает. Просто на место одних идиотов и негодяев приходят другие идиоты и негодяи. Ну как еще можно характеризовать высказывание Потураева?» 

— задался вопросом член Совфеда РФ.

Он напомнил, что Потураев достаточно небольшое время занимает кресло депутата Верховной рады, однако уже успел отличиться целым рядом «русофобских и русоненавистнических заявлений».

«Ну, что я могу сказать? Это человек, который, в принципе, предал память своих предков, если только предки его не служили в полиции или не были в каких-то войсках, которые прислуживали немцам в годы Великой Отечественной войны. А вообще, скажу: подобные личности являются, скажем, символами всех тех проблем, всех тех неудач, которые испытывает украинское государство с момента обретения независимости. Потому что, к сожалению, такие личности, как Потураев, очень системно и методично появляются: из кабинета министров — в кабинет министров, из парламента — в парламент. Все-таки надеемся, что придет когда-то конец этому. Потому что они полностью себя уже дискредитировали в глазах и того народа, который их сегодня выбирает», — резюмировал сенатор.

Отметим, украинские политики неоднократно выступали с абсурдными антироссийскими заявлениями. Отношения между Киевом и Москвой обострились в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и началом гражданской войны на Украине.

Внутриукраинский конфликт начался после того, как Донецк и Луганск отказались подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против Донбасса.

Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы участии во внутриукраинском конфликте. Москва в ответ указывала, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает соседнему государству скорейшего преодоления внутреннего кризиса. Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором».

Дария Саидова

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