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Сенатор: США пытаются давить на Россию в попытке сохранить однополярный мир
13 марта 2018, 13:09 • 125 • Политика
Евгений Серебренников прокомментировал заявление постпреда США при ООН, заявившей о готовности к действиям по Сирии.
Россия привыкла к лживым атакам американской стороны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Таким образом сенатор прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли, заявившей о готовности Америки к новым действиям против Сирии.
Однако, по словам сенатора, Россия хранит веру в дело, которое Москва проводит в Сирии, причем это не просто вера, а "четкое подкрепление большей части мирового сообщества", подчеркнул Серебренников.
Политика США продолжает постоянный нажим на фоне уходящего однополярного мира, отметил сенатор. По его словам, правда на стороне Москвы, которой нужно спокойно и планомерно продолжать свою работу.
Слова сенатора приводит RT.
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