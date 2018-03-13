Сенатор: США пытаются давить на Россию в попытке сохранить однополярный мир

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Евгений Серебренников прокомментировал заявление постпреда США при ООН, заявившей о готовности к действиям по Сирии.

Россия привыкла к лживым атакам американской стороны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Таким образом сенатор прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли, заявившей о готовности Америки к новым действиям против Сирии.

Однако, по словам сенатора, Россия хранит веру в дело, которое Москва проводит в Сирии, причем это не просто вера, а "четкое подкрепление большей части мирового сообщества", подчеркнул Серебренников.

Политика США продолжает постоянный нажим на фоне уходящего однополярного мира, отметил сенатор. По его словам, правда на стороне Москвы, которой нужно спокойно и планомерно продолжать свою работу.

Слова сенатора приводит RT.