Сенатор США предложил ударить по России ядерным оружием. Русские осадили. Пока дипломатично

Посольство России в США прокомментировало заявление сенатора Роджера Уикера о возможном ядерном ударе по нашей стране. Русские дипломаты вежливо, но жёстко осадили сенатора, отметив, что подобные шутки с ядерным оружием - не подобающие для американского политика, работающего в законодательном органе США.

Напомним, ранее сенатор от республиканцев Роджер Уикер в интервью каналу Fox News высказался за возможность нанести по России превентивный ядерный удар. Русские дипломаты подобной дерзости со стороны американского политика терпеть не стали. Посольство России в США весьма жёстко отреагировало на идею Уикера, назвав подобные высказывания "безответственными". Свой комментарий дипломаты опубликовали на официальной странице в Facebook.

"Советуем всем непросвещённым взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года, - говорится в заявлении диппредставительства. - В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Дипломаты также обратили внимание на одну примечательную деталь: заявление о превентивном ядерном ударе сделал сенатор, который представляет интересы штата Миссисипи, в котором, в свою очередь, расположены отделения таких военно-промышленных гигантов, как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics. У посольства возник логичный вопрос: "Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне, - украинцев или ВПК США?"

Резюмируя свой пост, русские дипломаты особо подчеркнули, что "шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США".