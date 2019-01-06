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Сенатор США предложил пускать останки людей на удобрения - СМИ

06 января 2019, 07:39  •  185 • Политика
В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков. С инициативой выступил сенатор от штата Вашингтон, сообщают СМИ.
Сенатор США от штата Вашингтон Джейми Педерсен внес на рассмотрение вопрос о легализации использования человеческих останков в качестве удобрения. Подробности сообщает телеканал NBC News.
Политик отмечает, что использование компоста, то есть разложившихся естественным способом бытовых и сельскохозяйственных отходов, для удобрения растений является экологически чистым способом утилизации, который можно распространить и на человеческие останки. Сенатор подчеркивает, что это выгодно с точки зрения не только экологии, но и экономики, так как превращение трупов в компост гораздо дешевле стандартной церемонии захоронения.
Законодательное собрание штата Вашингтон должно в ближайшее время рассмотреть инициативу сенатора. В настоящий момент в Америке разрешены лишь захоронение и кремация человеческих останков.

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