Сенатор США предложил пускать останки людей на удобрения - СМИ

В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков. С инициативой выступил сенатор от штата Вашингтон, сообщают СМИ.

Сенатор США от штата Вашингтон Джейми Педерсен внес на рассмотрение вопрос о легализации использования человеческих останков в качестве удобрения. Подробности сообщает телеканал NBC News.

Политик отмечает, что использование компоста, то есть разложившихся естественным способом бытовых и сельскохозяйственных отходов, для удобрения растений является экологически чистым способом утилизации, который можно распространить и на человеческие останки. Сенатор подчеркивает, что это выгодно с точки зрения не только экологии, но и экономики, так как превращение трупов в компост гораздо дешевле стандартной церемонии захоронения.

Законодательное собрание штата Вашингтон должно в ближайшее время рассмотреть инициативу сенатора. В настоящий момент в Америке разрешены лишь захоронение и кремация человеческих останков.