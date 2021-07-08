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Сенатор США недосчитался денег в военном бюджете для "победы над врагами"
08 июля 2021, 12:50 • 182 • Политика
Сенатор США Рик Скотт предложил существенно увеличить военный бюджет Пентагона для борьбы с "врагами".
В Сенате США представили резолюцию с требованием к президенту увеличить финансирование армии, чтобы сдерживать "врагов".
- говорится в документе, внесённом сенатором Риком Скоттом. Сенатор уверен, что США недостаточно военного бюджета на 2022 год.
Сенатор указывает, что США испытывают "многочисленные угрозы" в нацбезопасности от "врагов", в частности от Ирана, России, Китая, Кубы и Венесуэлы. Также отмечается, что США ведут "новую холодную войну" с Китаем.
Сенатор отметил, что администрация Байдена предоставила Пентагону "только" $715 млрд, хотя военные просили на $7 млрд больше, передаёт RT.
Увеличение военного бюджета США необходимо "для сдерживания врагов США или победы над ними", утверждает сенатор Скотт.
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