Сенатор США недосчитался денег в военном бюджете для "победы над врагами"

Сенатор США Рик Скотт предложил существенно увеличить военный бюджет Пентагона для борьбы с "врагами".

В Сенате США представили резолюцию с требованием к президенту увеличить финансирование армии, чтобы сдерживать "врагов".

Сенат призывает администрацию Байдена сотрудничать с конгрессом, чтобы обеспечить Вооружённые силы США всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают,

- говорится в документе, внесённом сенатором Риком Скоттом. Сенатор уверен, что США недостаточно военного бюджета на 2022 год.

Сенатор указывает, что США испытывают "многочисленные угрозы" в нацбезопасности от "врагов", в частности от Ирана, России, Китая, Кубы и Венесуэлы. Также отмечается, что США ведут "новую холодную войну" с Китаем.

Сенатор отметил, что администрация Байдена предоставила Пентагону "только" $715 млрд, хотя военные просили на $7 млрд больше, передаёт RT.

Увеличение военного бюджета США необходимо "для сдерживания врагов США или победы над ними", утверждает сенатор Скотт.