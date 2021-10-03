Сенатор США из-за ультиматума по "Северному потоку-2" парализовал работу Госдепа – NYT

Утверждение нескольких десятков кандидатур, которые должны быть согласованы для работы в Госдепартаменте, заморожено из-з позиции республиканца Теда Круза.

Издание New York Times утверждает, что сенатор-республиканец Тед Круз спровоцировал "кадровый кризис" в США. В публикации говорится, что отстаивая свою жесткую позицию относительно "Северного потока-2", он тем самым блокировал работу Госдепартамента.

Из-за особой процедуры, подразумевающей, что любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу, сенат не может согласовать кандидатуры дипломатов. Причина одна – Тед Круз.

Он, не позволяя все согласовать, фактически срывает утверждения послов и иные назначения работников.

Круз настаивает на более жестких санкциях против газопровода России и недоволен тем, что администрация Байдена смирилась с существованием проекта и лояльно относится к некоторым ключевым участникам проекта.

Впрочем, уточняется, что у представителя Техаса есть и подражатели. Так, сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, взяв ответственность за неудачи финала афганской кампании, говорится в статье.