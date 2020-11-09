Сенатор спрогнозировал усиление антироссийской риторики США при Байдене

Приход на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена вызовет усиление антироссийской риторики с акцентом на персональные санкции. Таким мнением поделился глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Демократы в свое время инициировали закон о сдерживании России», — цитирует его 8 ноября «РИА Новости». По словам сенатора, при Байдене будут более активно продвигаться «истинные демократические ценности США».

Климов отметил, что США заинтересованы при Байдене продлить договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но постараются представить это как свою инициативу.

Он напомнил, что стоящие за политиком люди в свое время пошли на заключение ряда договоров в сфере контроля над вооружениями. «Они понимают, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для США. Это очень серьезные профессионалы», — подчеркнул он.

7 ноября американские СМИ, в частности издания Fox News, Assosiated Press, CNN и NBC, сообщили, основываясь на своих прогнозах, что Байден набирает необходимые голоса выборщиков и стал избранным президентом США. Политик уже заявил о своем триумфе. Действующий президент США Дональд Трамп намерен оспорить итоги голосования в ряде штатов в судебном порядке.

Многие мировые лидеры уже направили свои поздравления Байдену. В их числе — главы европейских государств, Канады, Австралии, а также президенты Украины, Казахстана, Египта и Аргентины.