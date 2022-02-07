Сенатор: Союз России, Белоруссии и Украины неизбежен

Союз России, Белоруссии и Украины неизбежен, считает сенатор Сергей Цеков.

Союз России, Белоруссии и Украины неизбежен. Об этом News.ru заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Если Украина хочет развиваться в качестве нормального и цивилизованного государства, которое хранит историю, традиции и достижения в составе России, то Киев в итоге заключит союз с Москвой и Минском.

Парламентарий пока не готов обсуждать возможные сроки. Впрочем, он напомнил, что дискуссия о воссоединении России и Крыма поднималась в 1990-х и 2000-х годах.

"Мы всегда говорили, что Крым неизбежно будет с Россией, но не знали сроков, а произошло это очень быстро", поведал Цеков.

Подобные быстрые перемены возможны и на Украине, которая пребывает в хаосе.

"Другой путь - в никуда", - резюмировал эксперт.

Как ранее сообщил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает, что Украине необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причём процесс постепенно набирает обороты.

"Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. И чтобы Киев начал процесс мирный в Донбассе", - добавил эксперт.

Политолог Андрей Ермолаев отметил, что сейчас Россия возрождается в качестве великой державы, которая не допустит присутствия войск НАТО у своих границ и не будет терпеть в своей зоне "государство-спойлер", проводящее русофобскую политику. От того, как в таких условиях поведёт себя Киев, будет зависеть будущее всей Украины.

Согласно прогнозу Ермолаева, Киев будет постепенно слабеть, всё больше подпадая под влияние крупных игроков в регионе, которые видят эту уязвимость. Все формулы решения проблем будут навязываться украинцам извне, передаёт РИА ФАН.