Сенатор Сергей Цеков: Новый премьер Украины начал хорошо, но нацики надавили — и закончил он плохо

Свежий премьер незалежной Денис Шмыгаль сначала заявил, что надо бы возобновить поставки воды из Днепра по каналу в Крым. Но совсем вскоре стал оправдываться — мол, эта вода может попасть на военные базы. То есть, ему сначала вроде было жалко «граждан Украины», которые без этого живительного источника с севера погибают на полуострове. А потом он также внезапно жалеть своих сограждан перестал. И доставку воды на полуостров поставил в прямую зависимость от того, что он должен стать украинским, а не российским. Переобулся в прыжке.

«КП» попросила прокомментировать два заявления нового украинского премьера о водоснабжении Крыма сенатора от этого субъекта Российской Федерации Сергея Цекова.

- У Украины появился новый премьер, который за сутки меняет свою точку зрения?

- Первое его мнение по поводу открытия Северо-Крымского канала — это было здравое мнение человека, тогда еще как бы не ангажированного. И будто бы не находящегося под давлением националистов.

- Он сказал правильные вещи?

- Да, за исключением того, что Крым — это Украина. Но главное в его высказывании - что из гуманитарных соображений воду в Крым поставлять надо. После чего, как случалось на Украине не раз, начинает оказываться серьезное давление со стороны украинских националистов. Для которых это радостное событие -то, что Крым испытывает проблемы с водой. Они этого желают. Считают, что из-за проблем с водообеспечением крымчане побегут на Украину. С криками «Мы хотим быть в Украине — только откройте Северо-крымский канал»! Такое примитивное у них представление об отношении России к Крыму и к его людям.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- И новый премьер дал задний ход?

- Премьер начал свое первое заявление дезавуировать. Я сразу высказал сомнение, что поставки воды в Крым из Украины будут реализованы - при этом правительстве. Но в перспективе, да - когда-нибудь Северо-крымский канал будет открыт.

- Киев боится, что «подаваемая вода пойдет на военные базы» — но разве базы питались водой из канала?

- Начал говорить здравые вещи, потом стал говорить глупые. Никогда вода из канала не шла на военные базы. Когда говорят, что Крым на 85% обеспечивался водой из Украины - надо знать, что на 85-90% питьевой водой крымчане обеспечивали себя из своих водохранилищ, которых больше 10. И также за счет артезианских скважин. Одно было водохранилище, которое аккумулировало воду Северо-крымского канала — Межгорное. В Скворцово, Симферопольского района. Сейчас оно не функционирует.

- Но вода шла не только для полей, но и для заводов?

- Раньше значительная часть воды из Днепра использовалась не только для сельзхозпредприятий на севере полуострова, но и для химзаводов там же на севере. «Титан», содовый завод и так далее. Кроме того, на севере Крыма культивировали рис. А ему было нужно много воды.

- Сейчас там рис не выращивают?

- Нет. И есть проблемы с работой химзаводов. Да, вода поливная использовалась из каналов. Но вообще, во времена Украины оросительная система на севере полуострова пришла в упадок. Поливные агрегаты и оросительные трубы сдавали на металлолом. Потому и говорить о том, что мы чуть ли не зависели на 85 процентов от воды из Украины — полная глупость.

- Опреснители воды работают?

- Опытные были поставлены в Первомайском районе. Эффект хороший, но это довольно дорого. Но если ситуация ужесточится — они будут работать.

- Во времена СССР ситуация была иной?

- Питьевой водой на 85-90 процентов крымчане обеспечивали себя сами и во времена СССР, и во времена Украины. Но была высокая минерализация воды в ряде северных районов.

- Почему так быстро украинские руководители меняют точку зрения?

- Да, премьер дезавуировал свое заявление здравое через несколько часов. Но и президент Украины говорил много здравого во время президентской компании. И, кажется, эти люди - они же выбираются нормальными людьми. Но управляются - ультранационалистами. Так было во все времена независимой Украины. И Кучма говорил здравые вещи - но ориентировался на нациков. Так же, как и Кравчук. И даже Янукович.

- Какова наполняемость водой крымских водохранилищ после этой зимы?

- Половина от прошлогоднего. Но питьевой водой мы обеспечим себя. Программа устойчивого водообеспечения Крыма полтора года разрабатывается — ждем завершения.