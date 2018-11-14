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Сенатор с самой выдающейся прической покинет свой пост - источник

14 ноября 2018, 11:54  •  112 • Политика
Выигравший губернаторские выборы в Хакасии коммунист Валентин Коновалов намерен сменить своего представителя в Совфеде. Таким образом, сенатор Валентина Петренко, известная своей экстравагантной прической, покинет пост.
Источники в Абакане утверждают, что избранный глава Хакасии намерен предложить на пост сенатора троих кандидатов. Это педагоги Валерий Шулбаев и Валерий Лушников и специалист по агитации и пропаганде регионального отделения КПРФ Валерий Усатюк, которого местные СМИ считают фаворитом.
КПРФ предстоит принять решение о том, кто станет сенатором от республики, в течение месяца. Новый член Совфеда сменит Валентину Петренко, которая представляла интересы Хакасии в верхней палате российского парламента с 2001 года.
Валентина Петренко стала известна в 1993 году, когда работала заместителем главы администрации Ростовской области. Когда в Ростове-на-Дону террористы захватили школу, она участвовала в переговорах и предложила себя в обмен на детей. Боевики отпустили заложников и впоследствии были задержаны.
В то же время, большую популярность Валентине Петренко принесла ее выдающаяся прическа. Благодаря внешности сенатор стала героем многочисленных мемов и фотожаб, что не всегда лучшим образом характеризовало авторов картинок.
В 2015 году сенатор Петренко опростоволосилась, выдав рисунок украинского художника за свою карикатуру на журнал «Шарли Эбдо». Когда авторство рисунка было установлено, политик заявила, что таких картинок «в интернете тысячи». Инициативы сенатора часто отличались своей спорностью. Так, в 2007 году она выступала за эвтаназию - прерывание жизни тяжело больных по их воли, а после говорила о необходимости запретить давать детям «заведомо нелепые имена». Обсуждалось и предложение подвергать обследованию у психиатра тех, кто намерен сделать пластическую операцию. Одновременно с этим Петренко в статусе председателя всероссийского общества «Матери России» сделала немало на пользу семьям, занималась благотворительностью. Словом, личность, прямо скажем, неоднозначная.
Имена кандидатов, которые могут сменить Петренко в Совфеде, называет РБК.

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