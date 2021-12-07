Сенатор РФ разъяснил "лицемерные" призывы Запада к России

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com

Конфликт на Украине мог быть давно завершен, если бы Европа и США были в этом заинтересованы

Лидеры западных стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии и Франции, прекрасно знают, как остановить эскалацию напряженности на Украине, но ничуть не способствуют этому, предпочитая делать лишь "лицемерные заявления". Так сенатор Владимир Джабаров прокомментировал обращение в адрес России с призывом о "деэскалации" на границе с Украиной.

Ранее лидеры пяти западных стран обсудили по телефону ситуацию вокруг Незалежной. Итогом переговоров стало коммюнике, в котором подтверждается поддержка территориальной целостности Украины и содержится призыв к России сделать шаги, которые снизят напряженность.

"Они лицемерны, потому что прекрасно знают (…), что вся проблема Украины – в невыполнении ею Минских соглашений. Если бы Украина начала их исполнять, давно бы напряженность в этом региона сошла на нет",

– высказался Джабаров в комментарии "Известиям". С его точки зрения, западные лидеры делают подобные заявления из-за так называемой "евроатлантической солидарности". Но если бы они объективно взглянули на ситуацию, то увидели бы демонстративные маневры украинских войск, которые перемещаются у российской границы. Россия же наблюдает за этим со своей стороны.

Переговоры глав США, Великобритании, Германии, Италии и Франции состоялись накануне. Участники условились вновь созвониться 7 декабря после того, как президент США Джо Байден побеседует с российским лидером Владимиром Путиным.

Видеосаммит Путина и Байдена начнется примерно в 18:00 мск. Тема Украины заявлена обеими сторонами. После звонка в Кремль Байден планирует связаться с Владимиром Зеленским.