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Сенатор РФ назвал поведение польских политиков позором страны

25 января 2020, 16:39  •  97 • Политика
Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве со стороны РФ за ущерб в годы войны, заявил 25 января «РИА Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», — сказал он.
По его мнению, для такого поведения есть две причины — финансовый интерес и ненависть к России. Политическая верхушка Польши, как отметил Цеков, пытается переложить свои ошибки на Россию.
Кроме того, Польша «на протяжении столетий пыталась навредить России, они считают нас виноватыми в том, что Польша не стала великой империей», подчеркнул законодатель.
По его словам, несмотря на сложные взаимоотношения между странами, Россия не стремится ворошить прошлое, желая выстраивать добрососедские отношения.
«Именно наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская Армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат», — заключил Цеков.
Ранее в этот же день издание Bild опубликовало интервью с главой польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским, который заявил, что Россия, как и Германия, должна выплачивать Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
В последнее время Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.
21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.
Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и официальных ведомств России, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
1 сентября 2019 года президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение Варшавы получить от Берлина репарации. По его словам, эти выплаты являются «вопросом ответственности и морали». Дуда напомнил, что война «нанесла Польше огромный ущерб», за который парламент страны намерен «выставить счет».
Ранее, в августе, глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций «минимальной». По его словам, при выплате компенсаций Польша «подверглась дискриминации», хотя пострадала от действий фашистов сильнее, чем некоторые другие страны.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954 года их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

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