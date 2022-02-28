Сенатор рассказал об ожиданиях от переговоров между Россией и Украиной

Член комитета Совфеда по международным делам и Сергей Цеков заявил о наличии в России скепсиса в отношении переговоров с Украиной, однако разговор лучше молчания.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 28 февраля, Цеков подчеркнул, что Россия не ждет «полноценного решения всех вопросов».

«Есть определенный скепсис по этим переговорам. Но мы понимаем, что любой разговор лучше, чем молчание. Попытку договориться надо только приветствовать», — отметил сенатор.

Он добавил, что не ждет от встречи делегаций РФ и Украины особого прорыва.

«Потому что мы не можем оставить Украину в таком состоянии. Она находилась в нем долгие годы, фактически с момента независимости Украины, но в особенности последние восемь лет», — отметил он.

Цеков заявил, что результатом переговоров должно стать окончание войны, которую в 2014 году на территории Украины развязали американцы и европейцы.

«Мы заканчиваем эту войну. Насколько это будет качественно, зависит от народа Украины. Мы обеспечиваем безопасность Украины и, по большому счету, всей Европы», — заключил сенатор.

Ранее 28 февраля на Украине заявили о завершении переговоров с Россией. Источник RT сообщил, что данная информация не соответствует действительности, а переговоры продолжаются.

Ранее в этот день начались переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии. Позднее стали известны требования украинской стороны. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска должны покинуть Крым и Донбасс. По словам источника издания УНИАН, требования, сформулированные Арестовичем, отражают его личную позицию.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ, 28 февраля прокомментировал информацию о том, что у российской стороны есть готовые к подписанию документы. Мединский заявил, что позиция делегации Москвы сформирована.

Украинскую сторону представляют министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы Министерства иностранных дел Николай Точицкий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Всего в составе делегации шесть человек, отмечает телеканал «Звезда».

24 февраля президент РФ Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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