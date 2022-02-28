Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Главная / Политика

Сенатор рассказал об ожиданиях от переговоров между Россией и Украиной

28 февраля 2022, 22:05  •  114 • Политика
Член комитета Совфеда по международным делам и Сергей Цеков заявил о наличии в России скепсиса в отношении переговоров с Украиной, однако разговор лучше молчания.
В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 28 февраля, Цеков подчеркнул, что Россия не ждет «полноценного решения всех вопросов».
«Есть определенный скепсис по этим переговорам. Но мы понимаем, что любой разговор лучше, чем молчание. Попытку договориться надо только приветствовать», — отметил сенатор.
Он добавил, что не ждет от встречи делегаций РФ и Украины особого прорыва.
«Потому что мы не можем оставить Украину в таком состоянии. Она находилась в нем долгие годы, фактически с момента независимости Украины, но в особенности последние восемь лет», — отметил он.
Цеков заявил, что результатом переговоров должно стать окончание войны, которую в 2014 году на территории Украины развязали американцы и европейцы.
«Мы заканчиваем эту войну. Насколько это будет качественно, зависит от народа Украины. Мы обеспечиваем безопасность Украины и, по большому счету, всей Европы», — заключил сенатор.
Ранее 28 февраля на Украине заявили о завершении переговоров с Россией. Источник RT сообщил, что данная информация не соответствует действительности, а переговоры продолжаются.
Ранее в этот день начались переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии. Позднее стали известны требования украинской стороны. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска должны покинуть Крым и Донбасс. По словам источника издания УНИАН, требования, сформулированные Арестовичем, отражают его личную позицию.
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ, 28 февраля прокомментировал информацию о том, что у российской стороны есть готовые к подписанию документы. Мединский заявил, что позиция делегации Москвы сформирована.
Украинскую сторону представляют министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы Министерства иностранных дел Николай Точицкий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Всего в составе делегации шесть человек, отмечает телеканал «Звезда».
24 февраля президент РФ Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


114
Источник
Похожие новости
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к нормальной жизни
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на ...
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к но...
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2022, 01:25
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
22 февраля 2022, 04:05
"Россия защитит": Историк объяснил значение решения Путина по Донбассу
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.