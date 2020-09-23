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Сенатор рассказал об эффективности внесенных Путиным законопроектов

23 сентября 2020, 01:50  •  50 • Политика
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые должны привести законодательство в соответствие с принятыми в Конституцию поправками. В беседе с РЕН ТВ заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал, что пакет законов касается ряда аспектов функционирования единой системы публичной власти в стране.
По словам сенатора, среди законопроектов очень важным он находит проект федерального закона о правительстве, который предполагает новый порядок назначения и освобождения от должности федеральных министров и председателя правительства, а также положение о том, что именно президент осуществляет общее руководства правительством.
Кроме того, данный законопроект предполагает проведение единой социально-ориентированной политики правительством в целом ряде областей, например, науки, образования и защите традиционных семейных ценностей.
Также Долгов отметил законопроект о Конституционном суде, который предполагает развитие той поправки конституции, которая была внесена в ходе общенародного голосования, об оценке практически любых нормативных актов внутреннего характера и международных договоров, решений международных судов на предмет соответствия российской Конституции.
«Очень важный пакет законов, который касается других аспектов судебной власти — поправки вносятся в закон о безопасности, о службе внешней разведки, существенно укрепляются полномочия Совета Федерации. Также добавляются функции Государственной думе — это я считаю, важно», — рассказал сенатор.
Он также напомнил, что Совфед является палатой регионов, а значит при укреплении полномочий их получат и регионы на уровне федеральной власти. Долгов добавил, что с точки зрения укрепления основ демократии и народовластия в стране такая позиция исключительно важна.
Сенатор рассказал, что в целом благодаря представленным законопроектам укрепляется вся система власти, четко распределяются все полномочия разных ветвей правительства. Таким образом получается более эффективный процесс выработки и принятия, а также реализации решений в интересах российских граждан.
«Это не последний законопроект, будут и другие. Очень важный набор законодательных решений, который по-настоящему повышает и укрепляет эффективность системы власти в нашей стране. И очень важно, что инициатива принадлежит президенту, как и с выдвижением и вынесением на общенародное голосование важнейших поправок в Конституцию. Президент подтверждает приверженность демократическому, правовому характеру развития нашего государства», — заключил Долгов.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.
Внести изменения в Основной закон предложил Путин. В частности, поправками предлагалось закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет. Кандидат также не должен иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Предлагалось ввести неприкосновенность для бывшего президента РФ, однако он может быть лишен это статуса. Кроме того, бывший глава государства может пожизненно стать сенатором.
Для обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти и определения главных направлений внутренней и внешней политики президент сможет сформировать Госсовет, его статус будет определен специальным федеральным законом.
Президент также получит возможность обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности закона, одобренного парламентом, до его подписания, если речь идет о ФКЗ и ФЗ.
Премьер-министру и его заместителям, федеральным министрам, другим руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совфеда, депутатам Госдумы и судьям на конституционном уровне будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета за рубежом.

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