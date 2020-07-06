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Сенатор рассказал о скором принятии поправок о предотвращении ЧП в экологии

06 июля 2020, 14:00  •  19 • Политика
Правительство разрабатывает поправки в природоохранное законодательство с целью предотвращения инцидентов, подобных ЧП в Норильске. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.
«Правительство уже готовит свои предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сфере экологии. Парламентарии успеют их принять до конца сессии», — цитирует его «РИА Новости».
При этом последнее заседание Совета Федерации запланировано на 24 июля.
Майоров напомнил, что комитет уже провел совещание по ситуации в Норильске с участием замглавы Минприроды Константина Румянцева. По словам замминистра, ведомство обсуждает ужесточение административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, усиление надзора в этой сфере, создание компенсационного фонда, формулирование правильной оценки расчета ущерба.
27 июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.
В ходе совещания о ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае 19 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектами, направленными на предотвращение разливов нефтепродуктов.
Он заявил, что уже отмечал необходимость наличия механизмов предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий.
На выполнение этой задачи еще 8 июня отреагировал премьер-министр России Михаил Мишустин, который поручил правительству подготовить законопроект, предусматривающий ответственность за разлив нефтепродуктов. Он заявил, что поправки нужно провести через Госдуму до завершения текущей парламентской сессии.
На ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, что привело к разливу более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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