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Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется

24 сентября 2021, 08:20  •  142 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание Европы своего бессилия в борьбе с коррупцией на Украине и рассказал о "приговоре", который вынесли Киеву ещё в 2015 году. Уже тогда один из высокопоставленных собеседников сенатора заявил: "Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту чёрную дыру коррупции".
Напомним, ранее Евросоюз признался в том, что бессилен победить коррупцию на Украине. Фактически об этом говорится в докладе Европейской счётной палаты, где отмечается, что поддерживаемые ЕС реформы в Незалежной должного антикоррупционного эффекта не дали.
Аналитики пришли к выводу о том, что "высокоуровневая коррупция остаётся ключевой проблемой для Украины". Они отметили: на Украине не доверяют антикоррупционным органам, а число судебных приговоров в этой сфере остаётся мизерным.
Сенатор Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале заметил, что "Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО". Он рассказал о "приговоре", который вынесли Украине ещё несколько лет назад высокопоставленные люди.
"Ещё в 2015 году мне однозначно говорили в Париже на высоком уровне: "Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту чёрную дыру коррупции", - процитировал Пушков слова своего собеседника, не называя его имени. - Не изменилось".
По мнению сенатора, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский "так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься безнадёжными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик".

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