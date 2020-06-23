Сенатор раскритиковала планы США финансировать проекты по истории Украины

Очередным беспрецедентным нарушением норм международного права и принципов демократии является запланированное Госдепом США выделение 150 тыс. долларов на «формирование устойчивой культуры познания истории Украины, заявила «Известиям» 23 июня член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Почему историей Украины занялись в Госдепе США, правильно ли, что «инновационный, «краудсорсинговый», цифровой медиаконтент» на правильность будут оценивать в посольстве США в Киеве вопросы риторические. Действия США являются верхом политического цинизма. США, осуществлявшие госпереворот на Украине, теперь пишут угодную себе историю угодного себе государства», — сказала сенатор.

Она отметила, что США объявляют Россию с ее попытками закончить войну на Донбассе — агрессором, а с Китаем ведут завуалированные политические войны, «приправленные экономическим торгом».

«В этом безумном маскараде лицемерия и политического шантажа карточный домик США объявил себя вершителем судеб мира <...> Плохо или хорошо, когда историю твоей страны пишут за чужие деньги? На этот вопрос граждане Украины в ближайшие годы, к сожалению, ответить не смогут, поскольку их права изъяты вместе с госсуверенитетом», — заключила Ольга Ковитиди.

Накануне СМИ сообщили о том, что Госдепартамент США планирует выделить до $150 тыс. на проекты по истории современной Украины, а курировать инициативу будет американское посольство в Киеве.

Согласно американскому гранту, прошедшие конкурсный отбор буду работать над созданием «инновационного цифрового медиаконтента», в основу которого должны лечь личные истории украинских жителей о недавнем прошлом страны, а также о развитии украинской демократии.

Ряд тем для рассмотрения в рамках проекта американская сторона уже предложила. Среди них распад СССР, авария на Чернобыльской АЭС, а также «революция достоинства» и «оранжевая революция». Приветствуются акценты на тех исторических событиях, которые якобы искажаются в российских источниках.