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Сенатор: "Россия не обязана следовать всем решениям ВОЗ"

03 ноября 2021, 13:25  •  93 • Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о том, что "Россия не обязана и не должна следовать всем решениям и признавать все рекомендации международных организаций, включая ВОЗ".
"Выступая на Валдайском форуме, (президент России) Владимир Путин говорил о ведущей роли национальных государств в современном мире, - напомнил сенатор Алексей Пушков. - Они и должны принимать решение о развитии своих стран, а не международные организации".
В своём авторском Telegram-канале политик подчеркнул, что "Россия не обязана и не должна следовать всем решениям и признавать все рекомендации международных организаций, включая ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения). Отдельно Пушков заострил внимание тех организациях, которыми "часто манипулируют совсем не дружественные России силы".
Политик подчеркнул также, что о таком подходе "ясно говорится в новых поправках к Конституции".
"Иначе Россия давно должна была бы передать Крым Украине; отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии; вывести миротворцев из Приднестровья и сделать многое другое, что предъявляют нам в резолюциях ПАСЕ, ОБСЕ и так далее", - продолжил свою мысль сенатор.
Пушков подчёркивает, что "мы сами должны определять приоритеты нашего здравоохранения и базовые подходы к нему".

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