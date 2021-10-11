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Сенатор Пушков рассказал о последствиях конфликта США и КНР

11 октября 2021, 01:20  •  47 • Политика
Конфликт между Соединенным Штатами и Китаем вокруг Тайваня может обернуться третьей и четвертой мировыми войнами — таким мнением в воскресенье, 10 октября, поделился российский сенатор Алексей Пушков.
Политик прокомментировал публикацию американского журналиста Роберта Фарли, который предположил: противостояние Пекина и Вашингтона вряд ли завершится одним решающим столкновением. Скорее всего, это будет «серия вооруженных компаний», завязанная на тайваньском вопросе.
«Большой двойки G2 не будет: у США для этого недостаточно ума и сдержанности, а у Китая слишком много ждавших своего часа амбиций. Один из сценариев отношений между США и Китаем описан ниже — не самый вероятный, но теоретически возможный», — говорится в тексте сообщения российского сенатора, опубликованного в Telegram-канале Пушкова.
Накануне вице-премьер Китая Лю Хэ и торгпред Соединенных Штатов Кэтрин Тай провели прагматичный, откровенный и конструктивный обмен мнениями. Стороны выразили основные обеспокоенности и договорились устранять их переговорами.
8 октября директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что опасность третьей мировой войны действительно существует, однако она может произойти и вдали от Китая. По его словам, в сложной ситуации в настоящий момент находится Иран.
При этом днем ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его возможностей в сфере обороны. Отмечалось, что Китай, в свою очередь, активизировал свою агрессивную военную деятельность вблизи Тайваня.
6 октября министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Пекин будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань к 2025 году. Данное заявление было вызвано тем, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 1 октября направила к берегам Тайваня в общей сложности почти 150 военных самолетов.
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