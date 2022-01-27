Сенатор Пушков не исключил возможности провокации со стороны Киева: "Вот это опасно"

Алексей Пушков, член Совета Федерации России, подтвердил опасения по поводу возможных провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. Об это уже заявляли Борис Грызлов и Денис Пушилин.

Сенатор Алексей Пушков высказал своё мнение по поводу обострения обстановки в Донбассе. Пока Украина и страны НАТО заняты информационными атаками, но существует возможность перехода в "горячую стадию".

Он не исключил, что ради введения новых санкций против России Украина решится на отчаянные шаги.

Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно,

- заявил Пушков.

Но ожидать начала военных действий на линии соприкосновения и захвата Донбасса силами украинской армии в ближайшее время не стоит.

Тем не менее полпред России в контактной группе Борис Грызлов ранее сделал заявление для СМИ, в котором дал информацию о стягивании тяжёлого вооружения к линии соприкосновения, в том числе танков и зенитных комплексов. Это противоречит исполнению Минских соглашений, согласно которым Минобороны Украины должно отводить войска. Глава ДНР Денис Пушилин подтверждает информацию о возможной провокации в стиле сирийского "химического" сценария. Вместо этого командование Незалежной рисует планы то ли сопротивления вторжению России, то ли нападения на Донбасс. В том числе планируется создать и отряды "народного сопротивления", если русская армия дойдет до Киева. Пушков уточнил, что русская армия может вмешаться только в том случае, если начнутся прямые боевые действия в Донбассе. Напоминаем, что на территории ДНР и ЛНР проживает много граждан России.

Все это делает обстановку в районе границы между Россией и Украиной крайне напряжённой.

Что касается политического признания ДНР и ЛНР, то об этом пока говорить рано.

На текущий момент вопрос о политическом признании народных республик не стоит. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии, пояснил политик в интервью порталу "Украина.ру".