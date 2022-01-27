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Сенатор Пушков не исключил возможности провокации со стороны Киева: "Вот это опасно"
27 января 2022, 06:50 • 109 • Политика
Алексей Пушков, член Совета Федерации России, подтвердил опасения по поводу возможных провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. Об это уже заявляли Борис Грызлов и Денис Пушилин.
Сенатор Алексей Пушков высказал своё мнение по поводу обострения обстановки в Донбассе. Пока Украина и страны НАТО заняты информационными атаками, но существует возможность перехода в "горячую стадию".
Он не исключил, что ради введения новых санкций против России Украина решится на отчаянные шаги.
- заявил Пушков.
Но ожидать начала военных действий на линии соприкосновения и захвата Донбасса силами украинской армии в ближайшее время не стоит.
Тем не менее полпред России в контактной группе Борис Грызлов ранее сделал заявление для СМИ, в котором дал информацию о стягивании тяжёлого вооружения к линии соприкосновения, в том числе танков и зенитных комплексов. Это противоречит исполнению Минских соглашений, согласно которым Минобороны Украины должно отводить войска. Глава ДНР Денис Пушилин подтверждает информацию о возможной провокации в стиле сирийского "химического" сценария. Вместо этого командование Незалежной рисует планы то ли сопротивления вторжению России, то ли нападения на Донбасс. В том числе планируется создать и отряды "народного сопротивления", если русская армия дойдет до Киева. Пушков уточнил, что русская армия может вмешаться только в том случае, если начнутся прямые боевые действия в Донбассе. Напоминаем, что на территории ДНР и ЛНР проживает много граждан России.
Все это делает обстановку в районе границы между Россией и Украиной крайне напряжённой.
Что касается политического признания ДНР и ЛНР, то об этом пока говорить рано.
На текущий момент вопрос о политическом признании народных республик не стоит. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии, пояснил политик в интервью порталу "Украина.ру".
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