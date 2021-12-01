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Сенатор Пушков дал жесткий сигнал Западу после слов Путина об угрозе из Украины: "Делайте выводы"
01 декабря 2021, 04:50 • 295 • Политика
Владимир Путин допустил появление ударных комплексов в ответ на угрозы из Киева. Сенатор Алексей Пушков призвал власти Вашингтона сделать выводы из этого предупреждения.
Западные власти должны сделать вывод из недавних слов Путина о "красных линиях" по отношению к Украине. Об этом написал в своем Телеграм-канале член Совфеда Алексей Пушков 30 ноября.
Сенатор имел в виду выступление президента на одном из форумов. Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном возникновении ударных комплексов в Украине, которые якобы будут направлены в сторону России. По словам президента, в таком случае придется ответить тем же. При этом Путин выразил надежду, что до появления "красных линий" ситуация не дойдет.
"Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно", — написал сенатор Пушков, жестко обращаясь к властям Запада.
На форуме Владимир Путин также упомянул признание Западом Донбасса. В словах президента нашли ключевой сигнал о ближайшей судьбе республик.
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