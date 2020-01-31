Сенатор прокомментировала претензии ПАСЕ к России

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с претензиями к России лишь усиливают конфронтацию в международном сообществе, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Накануне, 30 января, депутаты ПАСЕ поддержали резолюцию о выполнении странами обязательств перед Советом Европы в 2019 году. В документе, в частности, содержатся положения с требованием к России выполнять Минские соглашения, а также «вернуть» Крым Украине.

«Мы сожалеем о том решении, которое принято ПАСЕ, поскольку оно не способствует стабилизации и снижению градуса конфронтации в международном сообществе. Напротив, позиция ассамблеи усугубляет сложившуюся ситуацию», — сказала сенатор.

Международное сообщество сегодня, как никогда, нуждается в консолидации, чтобы противостоять актуальным глобальным рискам, отметила Ковитиди. В том числе это проблемы глобального потепления, защита населения от вирусов, подобных китайскому коронавиурсу 2019-nCoV, а также борьба с международным терроризмом.

«Любые конфликтные ситуации необходимо решать, достигая консенсуса с учетом национальных интересов стран», — заключила политик.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме 29 января. В июне 2019 года ПАСЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. В январе 2020 года Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, позже полномочия делегации были утверждены.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года и включает в себя взаимодействие лидеров России, Украины, Франции и Германии. Через год они согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.