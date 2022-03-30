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Сенатор призвала СБ ООН расследовать факты издевательств над пленными из РФ

30 марта 2022, 20:30  •  130 • Политика
Совбез ООН в кратчайшие сроки обязан создать специальную комиссию по расследованию военных преступлений, заявила в среду, 30 марта, «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Именно так, по ее мнению, Совбезу необходимо отреагировать на факты пыток, совершенных военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении военнослужащих РФ и гражданского населения Украины.
«Комитет против пыток ООН, получив данную информацию, обязан провести определенные действия и дать ей надлежащую оценку, подготовив проект соответствующей резолюции ООН по данному факту», — указала она.
При этом сенатор выразила уверенность, что США и их союзники вряд ли будут голосовать за данную резолюцию и, вероятно, попытаются заблокировать данный документ. По ее словам, при проведении разбирательств неизбежно выяснится, что Штаты и их сателлиты являются пособниками преступных действий украинского режима и причастны к нацификации нынешней Украины, а значит, косвенно должны нести ответственность за совершенные преступления.
Ранее в этот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что мировое сообщество должно дать правовую оценку кадрам с пытками российских военных ВСУ. Она отметила, что обратилась с этим вопросом в Совет Европы, и добавила, что правовая оценка также будет дана российской военной прокуратурой.
Несколькими днями ранее в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ.
27 марта глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Он указал на то, что «на распространенном видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи».
28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чудовищные кадры жестокого обращения ВСУ с российскими пленными нуждаются в правовой оценке, этим занялся СК РФ. Представитель Кремля добавил, что участвующие в пытках подлежат преследованию, они должны понести ответственность за свои деяния.
В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
В свою очередь, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование после появления видео пыток. По ее словам, ООН продолжает проверять все опубликованные в Сети материалы, они «вызывают серьезную обеспокоенность».
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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