Украинской власти стоит вспомнить о замерзающих в своих квартирах гражданах страны из-за высоких тарифов и пришедшей в негодность газотранспортной системы (ГТС). Об этом «Известиям» рассказала в понедельник, 20 сентября, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Украинская власть, не способная модернизировать разворованную и пришедшую в полную негодность ГТС в преддверии отопительного сезона, должна вспомнить о рядовых украинцах, замерзающих у себя в квартирах, которые уже не состоянии оплачивать очередной рост коммунальных тарифов», — отметила она.

Такое заявление Ковитиди сделала, комментируя высказывания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о плюсах и минусах газопровода «Северный поток – 2» («СП-2») для Киева.

Ранее в сентябре он заявил, что в долгосрочной перспективе газопровод может стать полезным для Украины, так как это даст толчок украинцам добывать свой собственный газ и даже в будущем экспортировать его. При этом он отметил, что в ближайшем будущем «СП-2» якобы будет опасен для страны тем, что в случае нападения со стороны России западные страны с меньшим энтузиазмом будут защищать Киев.

Ковитиди в свою очередь указала, что газопровод является глобальным геостратегическим проектом, который поддерживают все здравомыслящие европейцы. «Неистовый протест» Киева, по ее словам, связан с осознанием невозможности «дальнейшего воровства европейского газа», который ранее проходит в ЕС из России через украинскую территорию.

«Именно об этом и сказал Михаил Саакашвили, отметив, что «в настоящее время для Украины гораздо большую опасность представляет коррупция внутри страны, а не запуск «СП-2». Все остальные высказывания украинских политиков по данному вопросу — лишь дань сегодняшней укрополитической «моде», подчеркнула сенатор.

17 сентября старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн во время своего визита в Киев посоветовал Украине сосредоточиться на модернизации своего энергетического сектора, а не газопроводе «Северный поток – 2».

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы по нейтрализации рисков от запуска газопровода «СП-2». В документе отмечается, что строительство газопровода содержит «прямые угрозы национальной безопасности страны и безопасности всего региона».

10 сентября в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено. В свою очередь в компании — операторе трубопровода Nord Stream 2 AG рассказали, что на «СП-2» начнутся пусконаладочные работы, чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца года.

«Северный поток – 2» строили от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.