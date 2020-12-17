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Сенатор призвал Запад последовать совету Путина в вопросе Крыма
17 декабря 2020, 20:00 • 149 • Политика
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков 17 декабря призвал западные страны последовать рекомендации президента России Владимира Путина и признать итоги крымского референдума.
По его мнению, страны Запада наказывают крымчан за любовь к России и желание воссоединиться с родиной.
«Им следует последовать совету нашего президента и признать итоги крымского референдума», — сказал Цеков в беседе с «РИА Новости».
Он отметил, что такой шаг со стороны западных стран будет честным и справедливым по отношению к жителям Крыма.
Вместе с тем, по словам сенатора, для крымчан главное и определяющее — это признание, поддержка и помощь России.
Ранее в этот же день один из журналистов во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина отметил, что одной из причин плохих отношений Москвы с Западом является «аннексия» Крыма.
«В Крыму люди пришли на референдум, проголосовали, а вам не нравится. За что вы вводите санкции в отношении крымчан? Если это аннексия, то они не виноваты. А если это не аннексия, а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России», — ответил глава государства.
На прошлой неделе бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.
В конце октября Цеков призвал США и Украину забыть о том, что крымский регион когда-то был в составе Украины.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.
Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.
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